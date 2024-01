Kinder-Pop erleichtert den Alltag der Promi-Mütter

Täglicher Austausch mit Ex–Mann Oliver Pocher

Drei ihrer fünf Sprösslinge hat Meyer–Wölden mit ihrem Ex–Mann Oliver Pocher (45). Was die Erziehung anbelangt, so seien die beiden überwiegend «der gleichen Meinung» – auch in Sachen Social Media. Da die Ex–Eheleute in der Öffentlichkeit stehen, sei es «nicht so einfach, den Spagat zu finden, zwischen Kinder komplett heraushalten» und trotzdem in den sozialen Medien präsent zu sein.