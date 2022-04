Miley Cyrus schwört darauf: «Jagger» ist der angesagteste Haar-Trend

Wie wird der «Jagger-Cut» geschnitten und gepflegt?

Das Hauptmerkmal des «Jagger» sind seine extremen Stufen. Das Haar bleibt im Nacken am längsten und wird gegen vorne zunehmend kürzer, bis es schliesslich in einen Pony übergeht. Die Frontpartie rahmt das Gesicht ein und macht den Look aus. Um sich vom klassisch braven Stufenschnitt zu unterscheiden, sollte sie nicht zu regelmässig geschnitten werden.