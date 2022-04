Unsere Traumvorstellung: Während wir am Strand entlang schreiten, wiegen sich unsere perfekten Beach Waves, die durch das Salzwasser entstehen, im Wind. Zurück in der Realität sieht das oft anders aus. Klar, wir können nicht alle dauerhaft am Meer verweilen, aber zumindest können wir eine Frisur haben, die ansatzweise darauf hindeutet. Siehe Julia Roberts. Die Schauspielerin ist derzeit für ihre neue Serie «Gaslit» auf Promo-Tour unterwegs und sorgt mit perfekten Wellen für Ferien-Feeling auf den Strassen New Yorks.