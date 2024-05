Nicht auf den Hals sprühen? Die häufigsten Parfüm-Fehler

Wenn es um Düfte und Gerüche geht, so gehen die Geschmäcker doch recht häufig auseinander. Was allerdings die richtige Anwendung und Lagerung von Parfüm anbelangt, so gelten für alle die gleichen Regeln. Hier werden jedoch häufig Fehler gemacht, wie etwa das Parfüm auf den Hals zu sprühen oder es zu verreiben. Das kann dessen Wirkung beeinträchtigen. So geht es richtig.