Pro und Kontra: Was für und was gegen Nahrungsergänzungsmittel spricht

Ob online, in der Drogerie oder in der Apotheke: Nahezu überall sind inzwischen Nahrungsergänzungsmittel zu finden. Der Griff zu den allseits bekannten Kapseln ist schnell gemacht und auch im Netz schwärmen viele von der angeblich wundersamen Wirkung. Doch während die einen gar nicht mehr ohne können, treffen die oft teuren Präparate auch auf Skeptiker. Martin Auerswald, Biochemiker, Ernährungsberater und Autor des Buchs «Fakten-Check Nahrungsergänzungsmittel» (Herbig Verlag), hat sich dem umstrittenen Thema angenommen und klärt im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news über die Pros und Kontras in Sachen Nahrungsergänzungsmittel auf.