Raus an die frische Luft! Warum Gehen das neue Laufen ist

Spätestens seit den Corona–Lockdowns erlebt Spazierengehen ein wahres Comeback. Die Lust am Gehen zieht sich durch alle Altersgruppen. Und das aus gutem Grund! Denn Spazierengehen ist weit mehr als nur eine entspannte Freizeitbeschäftigung: Die sanfte Bewegung kann Körper und Geist gleichermassen stärken – und ist für viele Menschen eine bessere Wahl als Joggen. Einige Studien zeigen sogar, dass Spaziergänge das Risiko, an Krebs oder Herz–Kreislauf–Leiden zu erkranken, verringern kann. Warum das so ist und wie man den Spaziergang optimal gestaltet, erklärt Dr. Thomas Schneider, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.