Gesünder durch Schweigen? Das sagt die Wissenschaft

Die Forschung deutet darauf hin, dass sich Schweigen tatsächlich positiv auf die Gesundheit auswirkt. So ergab eine Studie des National Institute of Health, dass Menschen, die regelmässig schweigen, ihren Blutdruck deutlich senken können, was ein wichtiger Faktor bei Herzerkrankungen ist. Ausserdem reduziert aktives Schweigen Entzündungen im Körper. Auch weitere Studien bestätigen den Effekt, dass regelmässiges Sprachfasten die Herzgesundheit verbessern kann. Demnach senkt das Sprachfasten zudem den Stresshormonspiegel im Körper und wirkt sich so positiv auf die Herzgesundheit aus.