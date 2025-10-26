Superfood für Körper und Geist: Darum sind Linsen so gesund

Linsen sind reich an Proteinen und Ballaststoffen

Eine Portion gekochter Linsen (etwa 200 Gramm) enthält rund 18 Gramm Eiweiss – das deckt etwa ein Drittel des täglichen Bedarfs eines Erwachsenen, der laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) ungefähr zwischen 50 und 60 Gramm liegen sollte. Damit sind Linsen besonders für Vegetarier und Veganer eine wertvolle Proteinquelle. Auch der Ballaststoffgehalt kann sich sehen lassen: Mit rund 15 Gramm liefern sie bereits die Hälfte des empfohlenen Tagesbedarfs von 30 Gramm. Sie sind gut für Verdauung, Darmflora und ein langanhaltendes Sättigungsgefühl.