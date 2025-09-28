Vielseitige Herbstküche: Das macht Kürbis so gesund

Mit seinem leuchtenden Orange ist Kürbis nicht nur ein Hingucker auf dem Teller, sondern auch ein echtes Nährstoffwunder. In der Küche punktet er durch seine Vielseitigkeit: Er lässt sich schnell zubereiten, passt zu süssen wie herzhaften Gerichten und harmoniert mit fast allen Gewürzen – von Curry über Ingwer bis zu Zimt und Muskat. Kein Wunder, dass der Kürbis in der Herbstzeit zum absoluten Lieblingsgemüse vieler Küchenliebhaber wird.