Dennoch gebe es etwas, woran sie noch arbeiten müsse, fügt sie selbstkritisch an. «Das Zeitmanagement tagsüber besser in den Griff bekommen. Bei der Vorbereitung von drei Korrespondenten-Schaltungen gleich in der ersten Sendung blieb zum Essen keine Zeit.» Der Zeitdruck am Dienstag habe dafür auch verhindert, dass sie nervös geworden sei. «Ich war so beschäftigt von Mittag bis 22.22 Uhr. Da blieb gar keine Zeit, nervös zu sein.»