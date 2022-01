Alec Baldwin übergibt sein Handy nun doch den Behörden

Es war ein langes Hin und Her, doch jetzt scheint der US-Schauspieler Alec Baldwin, 63, einzulenken: Wie die «New York Times» berichtet, kündigte sein Anwalt Aaron Dyer an, dass sein Mandant dessen Smartphone nun doch an die Behörden übergeben wird. Nach einem Beschlagnahme- und Durchsuchungsbeschluss der Behörden weigerte sich der US-Schauspieler zunächst, sein Handy abzugeben. Nach der öffentlichen Kritik des ermittelnden Sheriffs im US-County Santa Fe gibt es nun ein Umdenken.