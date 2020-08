Auch diese Stars leisteten sich eine Post-Panne

Doch die rührenden Worte, die er wählt, interessieren kaum jemanden. Denn im Video trägt der Poptitan einen Pulli, auf dem «Be one with the Ocean», «Sei eins mit dem Ozean», steht. In Anbetracht der Situation, in der Küblböck auf offener See vermisst wurde, eine denkbar ungünstige Kleiderwahl, die entsprechend für Entsetzen sorgt. «Ohne Worte», ist ein Fan. Ein anderer findet den Pullover «völlig deplatziert», dieser sei «sehr ungeschickt» gewählt.