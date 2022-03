«Ich hoffe es nicht»

Aurora Ramazzotti ist gegen ein Liebes-Comeback ihrer Eltern

Sie hat ihre Eltern Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti nie bewusst als Paar erlebt – und das soll bitte auch so bleiben. In einem TV-Interview sagte Aurora Ramazzotti, sie hoffe nicht, dass die beiden wieder zusammenfinden. Zudem erzählte sie, wie sie sich mit Michelles Ex Tomaso Trussardi versteht und offenbarte ein einschneidendes Erlebnis aus ihren Teenager-Jahren.