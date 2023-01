Aurora Ramazzotti übt schon mal das Mamisein

Lange müssen Aurora Ramazzotti (26) und ihr Partner Goffredo Cerza (26) nicht mehr auf ihr erstes Kind warten. Am 8. April 2023 sollte ihr Junge (das Geschlecht des Babys hat Aurora schon vorab verraten) zur jungen Familie stossen. Warum wir den Termin so genau kennen? Am 30. November letzten Jahres verplapperte sich Aurora und sagte: «Ich bin seit 21 Wochen und 3 Tagen schwanger – noch nicht mal im 6. Monat, und habe schon so einen Bauch. In vier Wochen müssen sie mich mit der Schubkarre rumschieben.» Wir haben nachgerechnet und sind auf eben jenes Datum gekommen.