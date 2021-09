Bei ihren Sommerjobs lassen die VIPs die Allüren daheim

Doch Tschudi hält durch. «Es machte Spass.» Um halb 7 in der Früh steht er auf dem Feld. Statt Beifall erntet er nun Zwiebeln, sticht Spargel und setzt junge Gemüsepflänzchen. Für seine Arbeit erhält er ein Taschengeld, das ihm der Bauer zusteckt. Eine Bezahlung im herkömmlichen Sinn ist es nicht. «Ich stellte zu Beginn klar: Ich will kein Geld!» Stattdessen darf sich der Erntehelfer abends so viel Gemüse mit heimnehmen, wie er als Vegetarier verspeisen kann. Per Ende September 2020 war dann planmässig Schluss mit Tschudis Lockdown-Job – mit einem weinenden Auge, wie im Gespräch deutlich wurde. «Die Stimmung frühmorgens auf dem Feld geniesse ich. Sie ist wunderschön.»