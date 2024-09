«Wir haben uns einander gute Nacht, Schlaf gut gewünscht»

Sie hätten sich an jenem Abend noch voneinander verabschiedet, erzählt «Bienchen»: «Vorher haben wir uns natürlich verabschiedet, wie Pärchen das machen, und einander ‹Gute Nacht, Schlaf gut› gewünscht.» Das Paar schlief in getrennten Schlafzimmern. In diesem Moment fielen laut seiner Witwe auch Lugners letzte Worte: «Ich will mir noch Olympia fertig anschauen.» Damit meinte er wohl nicht nur den konkreten Tag, sondern auch den gesamten Event: Der 11. August, der Vorabend seines Todes, war nämlich der Schlusstag der Olympischen Spiele.