80 Jahre mit Rock ’n’ Roll, Drugs und Sex, eine Verhaftung, eine Verurteilung, acht Kinder von fünf Frauen, Mick Jagger hat sein Leben gelebt – als Sexsymbol und als Superstar. Trotz Herzoperation spult der ewige Jagger auf der Bühne noch immer seine Kilometer ab. Kein Gramm Fett am drahtigen Körper, kein graues Haar, das Gesicht zwar runzlig wie ein Faltenhund, die Lippen aber noch so schmollig aufgeplustert wie die auf dem Zungen-Logo der Rolling Stones. That’s Rock ’n’ Roll, but we still like it. Auch wenn die Rolling Stones in den letzten drei Jahrzehnten musikalisch nicht mehr allzu viel zu sagen hatten: Ihr Ruf als Rebellen ist geblieben. Auch wenn Mick Jagger längst zum Establishment gehört.