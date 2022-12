«Ich bin nicht skandalös, ich bin frei»

Erzählen Sie.

Ich habe am eigenen Körper erfahren, wie wichtig Gesundheit ist. Vorher habe ich all mein Geld für Parfum und Make-up ausgegeben, jetzt kaufe ich mehrheitlich in Apotheken ein, hauptsächlich alle Vitamine, die ich in die Finger kriege (lacht). Dabei muss aber auch gesagt werden, dass psychische Gesundheit genauso wichtig ist wie physische, gerade in meinem Business.