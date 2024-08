Eheprobleme begannen schon in den Flitterwochen

Die Probleme in der Ehe von Ben Affleck und Jennifer Lopez sollen aber nicht neu sein. Denn wie der Insider behauptet, hätten diese schon in den Flitterwochen in Italien begonnen. Demnach soll Ben Affleck unglücklich mit der öffentlichen Aufmerksamkeit gewesen sein, die das Paar auf sich zog. «Er hat ihr eingeredet, sich geändert zu haben, doch das hielt nicht lange an», behauptet der Insider laut «PageSix». Wenn die Kameras nicht auf sie gerichtet waren, hätten die beiden kaum ein Wort miteinander gewechselt. Jetzt scheinen sie sich also endgültig nichts mehr zu sagen zu haben.