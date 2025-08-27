Für Mega-Braut Taylor Swift gabs nur einen «Billig»-Ring

Ronaldo steckte seiner Gerogina einen zehnmal teureren Ring an

Vor allem mit Blick auf die letzte Mega-Verlobung, wirkt der Ring von Taylor Swift beinahe knauserig. Fussball-Star Cristiano Ronaldo (40) hielt nach neun Jahren Beziehung um die Hand seiner Freundin Georgina Rodriguez (31) und steckte ihr einen Mega-Klunker an den Finger. «Beim Verlobungsring von Georgina Rodriguez handelt es sich um einen beeindruckenden, oval geschliffenen Diamanten von deutlich über 20 Karat – vermutlich 25 bis 30 Karat in einer hochwertigen Platinfassung», sagt Experte Lazar Cebbar vom Juweliergeschäft Elizza in Zürich zu Blick. Der Wert laut seiner Einschätzung: «Zwei bis fünf Millionen Schweizer Franken, abhängig von der genauen Qualität und Herkunft des Steins.»