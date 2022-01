Gottschalk fährt mit Karina das volle Familien-Programm

Dass Karina Thomas' Söhne bis vor einem Monat nur immer per Video sehen konnte, lag an der aktuellen Corona-Lage. Eine mögliche Reunion unter diesen Bedingungen wurde im Falle der Gottschalks erschwert, weil die unterschiedlichen Familienmitglieder eine ordentliche Distanz trennt. Roman Gottschalk lebt mit seiner Familie nämlich in San Diego, an der Westküste der USA, und Tristan hat sich mit seiner Partnerin in New York ein Zuhause eingerichtet.