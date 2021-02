Comeback von Fitness-Influencerin Sophia Thiel

Auf der Suche nach ihrem Glück merkt sie, was für sie wirklich wichtig ist. Es sind keine Äusserlichkeiten: «Als ich so richtig heftig in Form war, war ich nicht am glücklichsten. Sondern, als ich mich bewusst und gut ernährt habe, als ich Sport getrieben habe, nicht extrem, aber regelmässig, und mit geliebten Menschen zusammen war.»