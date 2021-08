«Verzeihen Sie bitte, wie sieht Schnittlauch aus? Und was mache ich damit?», fragt Paris Hilton, 40, einen Angestellten des Supermarkts in der ersten Folge ihrer pinken, glitzernden, neuen Kochshow und beweist damit: Das It-Girl hat eben doch Humor – und ums Kochen geht es in dieser Show auch nicht unbedingt.