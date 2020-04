Während ihrer Zeit in den USA

Jasmin Tawil wurde unter Drogen Opfer von sexuellem Übergriff

Nach der Trennung von ihr und Adel war Jasmin Tawil in die USA ausgewandert. Wegen der Corona-Pandemie ist die gebürtige Berlinerin vor einer Woche aber in ihr Heimatland zurückgekehrt. Wieder in Deutschland offenbart die ehemalige «GZSZ»-Darstellerin, dass sie in den USA einen sexuellen Übergriff erlebte.