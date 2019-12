Joey Heindle macht bei Schweizer Freundin Baby-Druck

Seine Zukunft stellt sich der Deutsche zudem ganz klar in der Schweiz vor: Mit Elsener will er im nächsten Jahr ein Haus bauen, hat sich bei der örtlichen Feuerwehr angemeldet. Die kulinarische Seite der Schweiz kommt dem 26-Jährigen ebenfalls entgegen. «Wir können an keiner Tankstelle vorbeifahren, ohne dass ich rasch Bündnerfleisch kaufen muss», so der Musiker zu schweizer-illustrierte.ch. «Ich finde das Essen hier tausend Mal besser als in Deutschland.»