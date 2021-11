Jolies Tochter Shiloh soll jetzt als Model durchstarten

Was hingegen klar ist: Pitt ist lediglich ein Vater, der sich wie jeder andere um seine Kinder sorgt: «Natürlich macht er sich Sorgen um die Auswirkungen von Hollywood auf alle seine Kinder», so der Insider. Die Tatsache der Model-Angebote gönne er aber Shiloh und er «vertraut ihrem Instinkt» sowie auch «Angies Instinkten» in diesem Bereich – und ist deswegen vor allem stolz auf seine Tochter. «Brad möchte nicht, dass sie so schnell erwachsen wird, aber er ist irgendwie auch stolz, sie auf dem Red Carpet zu sehen. Es war ein grosser Selbstvertrauens-Schub für Shiloh.»