Auch die Schauspielkarriere von Kelly Rohrbach, 31, aus dem Städtchen Greenwich im US-Staat Connecticut kam nicht so recht in die Gänge. Sie dümpelte in kleinen Nebenrollen herum, hielt sich mit Modeln über Wasser. Bis sie 2015 an Leo di Caprios Seite auftauchte. Die Beziehung hielt zwar nur ein knappes Jahr, den Jackpot landete Kelly trotzdem: eine Hauptrolle in der Verfilmung der legendären Serie «Baywatch» an der Seite von Dwayne Johnson und Zac Efron.