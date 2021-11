Mamas Schrank hat Zahara und Shiloh zusammengeschweisst

Dass sich Shiloh, genauso wie Zahara, gerne am Kleiderschrank ihrer Mutter Angelina bedient, ist längst kein Geheimnis mehr. Was der Öffentlichkeit bei ihren Auftritten auf dem roten Teppich schliesslich sofort ins Auge stach, war die Wiederverwendung von Mama Angelinas viele Jahre zuvor getragenen Kleidern durch ihre Töchter. Shiloh sowie Zahara trugen mehrere Male Roben, die früher auch schon an Angelina zu sehen gewesen waren.