Mit Moderator Marco Schreyl spricht Fiedler über die Herausforderungen, welche ihr Körper stellt. Ihr Cellulite-Problem beschrieb sie bereits in ihrem Buch «Eigentlich wollte ich mich selbst entfalten». Nun offenbarte sie auch noch, dass sie an einem Lipödem leidet. Eine Fettverteilungsstörung, deren Ursachen noch nicht vollständig erforscht sind. Fettgewebe vermehrt sich bei Betroffenen vor allem an Beinen, Gesäss und Armen. Die voranschreitende Krankheit löst immer heftigere Schmerzen aus.