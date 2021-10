Fünf Jahre ist es her, seit ein Besuch in einem Gucci-Shop Cristiano Ronaldos Leben verändert sollte. Der heute 37-Jährige betritt 2016 den Madrider Store, in dem er erstmals auf seine jetzige Freundin Georgina Rodriguez, 27, trifft. «Einige Tage später haben wir uns an einem Event einer anderen Marke wiedergesehen, wo wir in einer entspannten Atmosphäre fernab meiner Arbeitsumgebung plaudern konnten», erzählte Rodriguez im Interview mit der italienischen «Elle». «Es war für beide Liebe auf den ersten Blick.»