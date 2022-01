Sarah Engels reiht sich ein in die Bodyshaming-Opfer

Doch bei Engels kommt es ganz offensichtlich gar nicht drauf an, ob sie nun gerade erst ein Baby gekriegt hat oder nicht schwanger ist oder war. Mit Bodyshaming hat sie schon zuvor viel Erfahrung gemacht. «Ich habe mal ein Bild gepostet, da hab ich so ein Bikini-Oberteil an», hatte sie einst in Barbara Schönebergers Podcast «Mit den Waffen einer Frau» verraten. «Und da haben so viele Männer geschrieben: ‹Deine Brüste hängen ja!›, ‹Lass dir doch die Brüste machen!›, ‹Wie kannst du nur so rumlaufen?›», erzählte sie. «Ich finde das so abartig.» Sie hatte schon damals eine klare Haltung zum Thema. «Leute! Wenn ich meine ‹getrockneten Pfläumchen› da habe und die Leute das stört, dann guck sie dir doch nicht an!» Sie sei, so schrieb sie auf Instagram, eine selbstbewusste Frau und Mutter, die zu sich und ihrem Körper stehe.