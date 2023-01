Well, I found a new place to dwell. It’s down at the end of Lonely Street at Heartbreak Hotel», singt Elvis Presley († 42) in einem der grössten seiner un- zähligen Hits. Seine einzige Tochter Lisa Marie hat dort seit ihrer Kindheit verweilt, im Hotel der gebrochenen Herzen am Ende der einsamen Strasse. Bis zu ihrem Tod am 12. Januar 2023.