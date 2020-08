Stars lassen sich ihre Brust-Implantate entfernen

Chrissy Teigen hat für ihr perfektes Aussehen einiges machen lassen. «An mir ist alles fake, bis auf meine Wangen», plauderte die Ehefrau von Musiker John Legend, 41, mal in einem Interview aus. Die vergangenen zehn Jahre ruhten Silikonkissen unter ihrer Haut. Das volle Dekolleté ist nun aber Vergangenheit. Teigen kündete bereits im März an, ihre Brust-Implantate herausnehmen wollen zu lassen. Dieser Schritt mag einige Fans erstaunt haben, hatte sie doch just wenige Tage zuvor noch ihr Silikon-Jubiläum gefeiert. «Herzlichen Glückwunsch diesen Brüsten zum Zehnjährigen!», schrieb sie zu einem Bild von sich in Unterwäsche auf dem Laufsteg.