Thomas Gottschalk rechnet mit «Wetten, dass..?» ab

Die Comedians Mike Müller (60) und Viktor Giacobbo (71) haben eine ganz andere Sichtweise. «Gottschalk reiht sich da ein, in die lange Schlange der permanent Betupften, die ständig öffentlich sagen dürfen, dass sie nichts mehr sagen dürfen. Es ist nicht so, dass ich das anders erlebe, allein deshalb, weil ich schon lange nicht mehr beim Fernsehen arbeite, aber ich lasse mich nicht auf das Altmännergeheule im Stil von Gottschalk ein», so Mike Müller.