Bemerkenswert dabei ist das Alter, in dem sich Cheyenne Ochsenknecht ewig binden möchte – sie ist nämlich 21 Jahre jung. Der Trend, sich sehr jung zu verloben und ebenso schnell zu heiraten, war bislang eher in den USA zu beobachten. Dort ist es gang und gäbe, sich mit 20 (oder noch jünger) einen glitzernden Stein an den Finger zu stecken und in den Hafen der Ehe einzufahren. Leider werden – besonders Promi-Ehen – oft auch genau so schnell wieder aufgelöst, wie sie geschlossen wurden.