Wäre Sylvie Meis beim SRF auch rausgeworfen worden?

Was sie an ihrem Rauswurf denn auch ärgert, ist nicht die Kündigung an sich, sondern die ihr zufolge ungleiche Behandlung von Frauen und Männern. «Leider ist es so, dass immer wieder die gleichen alten Männer die grossen Shows kriegen», findet Meis. «Und ehrlich gesagt: Die Männer sehen nicht unbedingt besser aus.»