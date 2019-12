«Im Leben geht es nicht um Äusserlichkeiten»

Was Beyoncé aus ihren Fehlgeburten gelernt hat

Inzwischen ist Beyoncé stolze Dreifach-Mama. Doch in der Vergangenheit musste die Sängerin Fehlgeburten erleiden. In einem Interview erzählt die Musikerin, was sie dadurch für sich lernen konnte und wie sie nun durchs Leben geht.