Diese Geste brachte ihm offenbar viele Sympathiepunkte, denn kurz darauf durfte er für die Queen moderieren und William und Kate nahmen sogar seine Einladung zur offiziellen Premiere in London für «Top Gun» an. Die enge Bindung zum Königshaus war hergestellt und seitdem sieht man Tom Cruise immer wieder in Gesellschaft der Royals, so auch am vergangenen Wochenende in Wimbledon, wo der Star-Auflauf zwar eh sehr gross war, aber dass Tom Cruise nur drei Reihen hinter Kate sitzen durfte, ist dann doch nochmal eine andere Nummer.