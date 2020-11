Bei seiner Christina Luft in Köln

Luca Hänni steckt im Lockdown fest

In der Liebe ist alles möglich. So ist es auch gerade kein Problem, dass Luca Hänni und Christina Luft daheim rumhocken müssen. Der Sänger und die Tänzerin erzählen, wie sie zusammen den Lockdown in Lufts Heimat in Deutschland meistern.