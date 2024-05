Mia Madisson kehrt der Schweiz den Rücken

In einer Zeit, wo Ruhe gefragt wäre, kommt also Zügelstress auf die werdende Mutter zu. Ausserdem regt sich Madisson auf, dass die Neuigkeit über ihren Umzug, dessen Destination das Paar geheimhalten will, nach eigenen Angaben offenbar bei einem offiziellen Amt geleakt sei. «Ich bin stinksauer!», so Madisson in ihrer Instagramstory. «Private Informationen wurden von einem Amt weitererzählt», behauptet die Schwangere. «Eigentlich haben die doch Schweigepflicht. Ich bin sauer!»