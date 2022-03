5 Dinge, die wir Fürst Albert zum Geburtstag wünschen

4. Mehr Sport treiben

Fürst Albert war in jungen Jahren eine echte Sportskanone, spielte Tennis, war Geländeläufer und nahm sogar fünf Mal als Bobfahrer an Olympischen Winterspielen teil. Sein bester Platz: Der 25. Rang 1988 in Calgary. Später sah man ihn zwar weiterhin an Sportanlässen, doch eher an der Seitenlinie seines liebsten Fussballvereins AS Monaco oder in der Boxengasse beim Formel-1-Rennen in seiner Heimatstadt.