Als Frau an der Seite von Prinz Andrew kam Fergie seit Beginn der Beziehung eine Menge Aufmerksamkeit zu. Medial wurde Sarah gegen ihre gute Freundin Diana ausgespielt. «In den 80ern gab es Diana, die Schöne, und da war auch noch die fette, altbackene Fergie», erinnert sie sich heute zurück. Während ihr der Übername «Duchess of Pork» – «Herzogin des Schweinefleischs» – angelehnt an ihren Titel «Duchess of York» verpasst wurde, wurde Diana als die glamouröse Windsor-Frau dargestellt. «Wir waren nur dazu da, um einigen Leuten eine Menge Geld einzubringen. Damals haben wir beide das nicht realisiert.»