Doch schon lange bevor sie sich dem Gerichtsprozess stellte, musste Delphine lernen, zu kämpfen. In der Dokumentation «Delphine: mijn verhaal» – «Delphine: Meine Geschichte» – des TV-Senders «VRT News» sprach sie darüber, wie hart es für sie war, ohne Vater aufzuwachsen. So sagte sie etwa: «Ein verstecktes Kind in einer ausserehelichen Beziehung zu sein, kann tiefe Narben hinterlassen. Ein Kind sollte niemals das Opfer einer solchen Situation sein.»