Auf den Tauffotos der Royals gehts nicht immer locker zu

Streng etwa blickt der König auf seine damals gerade einmal 22-jährige Tochter, während deren Ehemann nicht einmal mit auf der Couch sitzen darf. Philip versucht sich lässig und locker an der Lehne aufzustützen, was aber mehr schlecht als recht gelingt. Das Bild strahlt aus, was die Monarchie damals war: eine in geregelten Bahnen verlaufende Herrschaftsform. Die Mitglieder kommen nicht nahbar rüber, alles wirkt perfekt inszeniert, dazu passt Elizabeth' leerer Blick. Kein Vergleich zu den Schweden-Royals von heute, die sich nicht nur auf Taufbildern, sondern auch ganz allgemein sehr nahbar geben, etwa mit Kronprinzessin Victoria, 44, die sich in den Familienferien selber in den Supermarkt vorgewagt hat.