Dass sie während der andauernden Pandemie und trotz Schutzmassnahmen den schönsten Tag im Leben verbringen konnten, wissen Beatrice und Edoardo sehr zu schätzen. «Wir sind all denen so dankbar, die in den vergangenen Monaten so hart gearbeitet haben, um unsere Gemeinschaften zu schützen», halten sie fest. «Wir schulden ihnen so viel.»