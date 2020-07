Die aufrichtigen und wunderschönen Worte Eugenies rühren – und doch haftet ihnen ein bitterer Beigeschmack an. Denn sie selbst hatte die Traumhochzeit, die Beatrice verwehrt geblieben ist. Eugenie gab ihrem Partner Jack Brooksbank, 34, im Oktober 2018 vor Hunderten Gästen und Tausenden Schaulustigen das Jawort. Die St. George's Chapel diente als Hochzeitslocation – und damit die Kapelle, deren Gang zuvor bereits Herzogin Meghan, 38, bei ihrer Hochzeit mit Prinz Harry, 35, und Herzogin Camilla bei der Hochzeit mit Prinz Charles entlanggeschritten waren. Die All Saints Chapel hingegen, in der Beatrice geheiratet hat, wird von der royalen Familien vor allem für Gottesdienste besucht – weil sie so privat ist.