Der schönste Tag des Lebens sollte für ein Paar der sein, an dem es sich das Jawort gibt. Und es ist zu hoffen, dass das auch für Prinzessin Beatrice, 31, und ihren Angetrauten Eduardo Mapello Mozzi, 37, der Fall ist. Am vergangenen Samstag heiratete die Enkelin von Königin Elizabeth II., 94, ihren langjährigen Partner in einer kleinen, intimen Zeremonie in der Royal Chapel of All Saints auf dem Anwesen ihrer Eltern Herzogin Sarah, 62, und Prinz Andrew, 61.