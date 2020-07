Das Brautkleid von Beatrice gewinnt das Battle

Es ist geliehen

Ihr habt euch das wahrscheinlich schon gedacht, aber Elizabeth hat ihr Kleid von damals nicht einfach verschenkt. Auch, wenn sie selber vermutlich nicht mehr ganz hineinpasst (neu ist es ja auf den Körper von Beatrice massgeschneidert) – es bleibt in ihrem Archiv und wurde für die Hochzeit lediglich ausgeliehen. Damit hakt es nicht nur in einem Dreh gleich zwei Punkte des viktorianischen Hochzeitsbrauchs «Something old, something new, something borrowed, something blue» ab, es war für Prinzessin Eugenie auch noch komplett gratis! Plötzlich schaut Kate mit ihrem 400’000-Franken-Investment ganz schön blöd aus der Wäsche, oder?