Bei Baby Sienna geraten Beatrice und Edoardo ins Schwärmen

Umso rührender mutet nun die Dankeskarte an, die das Prinzessinnen-Paar an die Gratulantinnen und Gratulanten nach der Geburt verschickt hat. Eine Twitter-Userin durfte sich zu den stolzen Empfängerinnen des Kärtchens zählen – und nutzte die Gelegenheit, um auch andere an dem Glück teilhaben zu lassen, ein bisschen was von klein Sienna zu erfahren.