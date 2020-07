Beim Gügelen vergessen die Royals die Etikette

Bei den vielen Cüpli-Anlässen, die die Royals besuchen, bieten sich aber auch zahlreiche Gelegenheiten, in ein Fettnäpfchen zu treten. Was nicht nur an der Anzahl der Apéros liegt, sondern womöglich auch am Alkohol, der dabei ausgeschenkt wird. Denn ein Blick in die Archive zeigt: Wenn es um Wein, Bier und Chlepfmost geht, sind die Royals bisweilen nicht ganz so stilsicher, wie wir es uns von ihnen gewohnt sind. Da kann schon mal etwas danebengehen, doppelt nachgeholfen werden müssen oder die Hand dem Glas entlang hochrutschen.